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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بـ4 خطوات.. كيف تستفيد من الخدمات العلاجية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري؟

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصرى
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بيت الزكاة والصدقات المصري، هو صندوق ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره مدينة القاهرة، وأنشئ بموجب القانون رقم 123 لسنة 2014، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر.
ومن أهدافه صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.
وعن مصدر موارده فهي من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت، ومقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير، عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه، أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.
ونستعرض في هذا التقرير خطوات يمكن للحالات المرضية أن تستفيد من الخدمات العلاجية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري:
أولًا: تقديم طلب بمقر بيت الزكاة والصدقات المصري بمشيخة الأزهر.
ثانيًا: تسليم تقرير طبي مفصل بالخدمة الطبية المطلوبة من مستشفى جامعي أو حكومي.
ثالثًا: موقف الخدمة المطلوبة من نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
رابعًا: استكمال المستندات المطلوبة وهي صورة البطاقة الشخصية، وشهادات ميلاد الأبناء، وعقد إيجار إن وجد، وبرنت تأميني.

بيت الزكاة والصدقات المصري شيخ الأزهر الخدمات العلاجية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري