رئيس وزراء الأردن: وقعنا 12 وثيقة تعاون مع مصر

قال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، إن اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية المشتركة، من أكثر اللجان انتظامًا وإنتاجًا واليوم راجعت اللجنة الإنجازات ما بين اللجنة السابقة حتى الآن وتم استعراض الإنجازات المحققة بما فيها مرور البضائع بين الدولتين بلا أي عوائق.

وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنه تم استعراض تعزيز التعاون بين البلدين وتم توقيع 12 وثيقة بيننا بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وأخرى في مجال الرقابة المالية .

وتابع أنه تم توقيع برنامج تنفيذي في حماية البيئة وبرنامج تعاون الفني في التدريب المهني وأخرى في مجال القوى العاملة ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين وأخرى بين وزارتي الأوقاف، وبين هيئات البريد في مصر والأردن.