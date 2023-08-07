اليوم.. عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا جديدا بالإسكندرية

يحيي الموسيقار عمر خيرت، حفلا موسيقيا جديدا، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى في مركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته العشرون.

يقدم الموسيقار عمر خيرت مجموعة متنوعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي قدمها خلال مشواره الفني المميز، منها: "ضمير أبلة حكمت، وليلة القبض على فاطمة، وفي هويد الليل، وهي دي الحياة، ومسألة مبدأ، وزي الهوى، وتيمة حب، وفيها حاجة حلوة ، ورابسودية عربية، وأندلسية، وإعدام ميت، وجيران الهنا، والخواجة عبد القادر، وصابر يا عم صابر، والنوم في العسل، وعم أحمد، ومافيا، والبخيل وأنا، وعارفة، والممر، و100 سنة سينما" وغيرها.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات الذهبية، والفضية، والبرونزية، كالتالي: ٩٢٠ جنيها مصريا، و٨٢٠ جنيها مصريا، و٧٢٠ جنيها مصريا، و٥٢٠ جنيها مصريا.

عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ويعد من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر، ألف مجموعة متنوعة من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، والمسلسلات، التي لاقت نجاحا كبيرا وينجذب لها متذوقي الفنون.