عادل فهيم يلتقي رئيس الوزراء السوري على هامش بطولة مستر يونيفرس

التقى الدكتور عادل فهيم المساعد التنفيذى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الاجسام واللياقة البدنية، ورئيس الاتحاد المصرى والعربى والافريقي ، بالمهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري في مكتبه ، وذلك أثناء وجود فهيم في سوريا للاشراف على بطولة مستر يونيفرس المقامة خلال الفترة من ٣ وحتى ٦ أغسطس الجاري بدمشق .

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية الرياضة في ثقافة الشعوب والأهمية المتزايدة التي تحظى بها لدى الرأي العام على امتداد ساحات العالم متجاوزة كافة الحدود السياسية والجغرافية، إضافة إلى دورها في تطوير العمل العربي المشترك وفي حياة الأمم بشكل عام من خلال التقريب بين الشعوب وتعزيز العلاقات بين مختلف الدول.

ومن جهته نقل الدكتور عادل فهيم إحترام وتقدير مصر، حكومة وشعبا، إلى دولة رئيس الوزراء السورى، كما قدم لدولته شرحاً تفصيليا عن بطولة مستر يونيفرس "سيد الكون" والتى تعتبر من اهم بطولات الاتحاد.