أوكرانيا: مقتل 3 في قصف روسي على خيرسون وخاركيف

قال مسئولون في أوكرانيا، إنَّ امرأة قتلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب البلاد، بينما قتل شخصان آخران في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة بشمال شرق البلاد، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة، وأعلن الجيش الأوكراني زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة.

وقال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون، عبر تطبيق "تليجرام": "ليلة صعبة على خيرسون واصل الجيش الروسي قصف منازل السكان في الجزء الأوسط من المدينة".

وأضاف بروكودين، أنّ القصف بدأ عند منتصف الليل تقريبًا واستمر لعدة ساعات.

وفي سياق منفصل، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكراني على "تليجرام"، إنّ اثنين من المدنيين قتلا وأصيب 3 آخرون، خلال قصف روسي على مناطق حدودية بمنطقة خاركيف، صباح اليوم.