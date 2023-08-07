بيت الزكاة المصري: تقديم خدمات علاجية لـ 4200 مريض بنهاية يوليو الماضي

أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، عن تقديم 4200 خدمة طبية متنوعة للمرضى المستحقين لأموال الزكاة والصدقات بنهاية شهر يوليو الماضي.

أوضح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيان له اليوم الإثنين، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، تشمل صرف الأدوية بصورة شهرية، صرف أدوية الأورام ، صرف أدوية الروماتويد، خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب، صيانة قوقعة الأذن، المساهمة في جراحات زراعة الأعضاء، عمليات القلب غير المغطاة بالتأمين الصحة وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، والعمليات الجراحية لغير المصريين المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط الشرعية واللوائح القانونية.

وأشار«بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أنه تم تقديم خدمات طبية لعلاج 301 من مرضى الأورام ، وحصول 2400 مريض على علاج شهري متنوع و221 صيانة قواقع للأذن ، و256 لعلاج مرضى الروماتويد و276 لمرضى الهيموفيليا ، و30 للعمليات الجراحية، وتقديم خدمات فحوصات وتحاليل للمرضى فى مراكز العلاج الطبيعي لعدد 716 مريضًا.

وأضاف «بَيْتُ الزُّكاةِ» أنه في ٤ خطوات يمكن للحالات المرضية أن تستفيد من الخدمات العلاجية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري:

أولًا: تقديم طلب بمقر بيت الزكاة والصدقات المصري بمشيخة الأزهر.

ثانيًا: تسليم تقرير طبي مفصل بالخدمة الطبية المطلوبة من مستشفى جامعي أو حكومي.

ثالثًا: موقف الخدمة المطلوبة من نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

رابعًا: استكمال المستندات المطلوبة وهي صورة البطاقة الشخصية، وشهادات ميلاد الأبناء، وعقد إيجار إن وجد، وبرنت تأميني.