رئيس "الشهداء" بالمنوفية يتفقد مجمع خدمات المواطنين بدنشواي

تفقد طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، مجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بدنشواي برفقة محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي وسكرتيرة الوحدة.

وتابع رئيس المدينة خلال زيارته سير العمل بالمجمع وانتظام عمل موظفي الإدارات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الإداري لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في وقتها المحدد قانونًا حرصًا على صالح المواطن، مشددًا على نظافة المجمع والحفاظ على مشتملاته باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية والخدمية بالمركز.

وأكد أبو حطب، تواصل المرور الميداني على جميع مجمعات خدمات المواطنين بإداراتها المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الإداري وتلبية احتياجات المواطنين بأسرع وقت.