"ماهاجوني" ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح بأكاديمية الفنون

يشهد مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي "ماهاجوني"، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة.

"ماهاجوني" إنتاج فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، التابع لأكاديمية الفنون، من تأليف برتولد بريخت، دراماتورج وإخراج مصطفى عامر.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: عبدالرحمن عثمان، ومريم عثمان، ومحمد رمزي، ومحمود بخيت، ومجدي الشناوي، وخالد عباس، وبرسوم ثروت، وعبد الرحمن هريدي، ويارا السيد، وصلاح الجندي، ومحمد سعيد، ولبنى الإمام، ولورا عباس، ومريم شريف، ومحمد مصطفى، ديكور لبنى الإمام، إضاءة أحمد طارق، ملابس مارينا مجدي، غناء جاسر محمد، عازفون: "فارس حمدي، وهشام بدر، ومازن معتز".

وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.