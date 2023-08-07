أسوريو يجتمع مع مسئولي الزمالك لحسم مصيره مع النادي

يعقد الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اجتماعًا مع مسئولي الزمالك، لحسم مصيره مع الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وتلقى المدرب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، ويفكر أسوريو في الرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها النادي في الفترة الحالية وتأخر مستحقاته المالية.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة البالغة مليون ونصف المليون دولار ومستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج البالغة 270 ألف دولار.

وأكد أسوريو للاعبي الزمالك، أنه سيظل في مصر، لمدة 5 أيام قبل العوة إلى بلاده لقضاء فترة الراحة، من أجل الاجتماع مع مسئولي الزمالك ومعرفة وضع النادي في الفترة المقبلة وإمكانية تلبية احتياجاته الفنية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وأعرب لاعب الأبيض على تمسكهم بالمدرب الكولومبي.

وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.