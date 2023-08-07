حملات مكثفة لتسوية وتمهيد الطرق بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية بمواصلة جهودها في إعادة تأهيل الطرق وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية على مستوى المراكز، بهدف تيسير الحركة المرورية داخل المحافظة.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق بقريتى نزلة البدرمان ودلجا، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب بالمركز ، لخلق سيولة مرورية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بحملات تمهيد للطرق بقرى قرارة وجزيرة شارونة ومدخل قري برطباط وكفر الصالحين للتيسير على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى.

وفى مركز ومدينة سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية .

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة لتمهيد الشوارع الرئيسية لقرية بردنوها وتسوية مدخل القرية باستخدام معدات الوحدة المحلية ورفع الأتربة من جانبى الطريق للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

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