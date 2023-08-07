مقتل 11 شخصا على أيدي قوات حركة 23 مارس المتمردة شرقي الكونغو الديمقراطية

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصا، جراء اشتباكات اندلعت بين منتسبى حركة "23 مارس" المتمردة ومجموعات الدفاع الذاتى بقرية "مارانجارا" فى إقليم كيفو الشمالى بشرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، نقلا عن مسئولين بالإقليم، بأن متمردى حركة 23 مارس هاجموا قوات الدفاع الذاتي بقرية "مارانجارا" قبل ارتكاب مذبحة بحق المواطنين المدنيين، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بين الساعة الثالثة فجرا إلى السادسة من صباح أمس الأحد.

ونقلت عن بيان لإحدى حركات المجتمع المدنى (حركة رؤية من أجل انتصار شعب) أن جميع ضحايا المواجهات هم من المدنيين الذين لا علاقة لهم بأى أعمال قتالية.

واستنكر البيان هذه الطريقة الممنهجة لحركة 23 مارس المتمردة في ارتكاب مذابح بحق المدنيين في إقليم كيفو الشمالي "دون أي تدخل من القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا المنتشرة في هذه المنطقة".. مضيفا أن متمردي حركة 23 مارس أحرقوا 5 منازل خلال هجومهم.

من جانبه، صرح مصدر طبي، رفض الكشف عن هويته، بأن هناك نساء وأطفالا بين ضحايا الهجوم إلى جانب 5 مصابين آخرين.

وفي السياق ذاته، قال مسئولون محليون إن أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة سُمعت في منطقة "بيشنجيرو ـ تونجو" بإقليم كيفو الشمالي، إلا أنه لم يعرف بعد أي تفاصيل عنها.