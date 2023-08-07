سامح شكري: الرؤية المصرية تشمل العمل بكل جهد لصالح الشعب السوداني

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن آلية دول الجوار لها قدرة على التفاعل مع الأطراف السودانية سواء على المستويين العسكري أو المدني، موضحا أنه بحكم الروابط التي تجمع بينها وبين العناصر كلها في السودان، من شأنها أن تؤتي بثمار تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف «شكري» خلال لقاء خاص على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن التنسيق قائم مع الآليات كلها، ونستمر في التواصل والتفاعل وطرح الأفكار ولعب الأدوار المختلفة بحكم نفاذ كل طرف إلى الدوائر المختلفة وقدرته على التواصل معها.

وتابع: «هو عمل جماعي، وعمل متواصل، ومهم فيه وحدة الهدف، وإن شاء الله هذه الآلية يكون لها التأثير المطلوب».

وعن الرؤية المصرية، أوضح سامح شكري، أن الرؤية المصرية أساسها العمل بكل جهد لرعاية مصالح الشعب السوداني، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

وأشار إلى أن الرؤية تشمل أيضا منع تكرار الأضرار التي وقعت على الشعب السوداني من العمليات العسكرية والتعامل مع التحديات التي تواجهها دول الجوار سواء فيما يتعلق بعدم الاستقرار أو نزوح إلى أراضيها وتحملها عبئا إضافياً له تأثيره خاصة في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية، والحفاظ على المؤسسات السودانية وتوفيرها الخدمات للشعب السوداني، وهذه هي الرؤية التي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة.

ولفت إلى أنه أجرى حديثا أول أمس مع وزير الخارجية الأمريكي الذي ثمن هذه الآلية، والاتفاق على التنسيق الوثيق والتداول فيما تسفر عنه هذه الاجتماعيات من نتائج.