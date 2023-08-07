حملة "إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل".. أتوبيس المكتبة المتنقلة يواصل جولاته بالبحيرة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظه ضمن حملة " اقرأ .. فكر.. لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافه القرى والنجوع

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

وقامت المكتبة بمشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة مع مؤسسة قعدة مبدعين بمركز ومدينه أبو المطامير.

وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة متنوعة داخل مكتبة الجمعية من ورش رسم وتلوين وقراءة مفتوحه وورشة علوم كيفية توصيل الدوائر الكهربائية، حيث استفاد من أنشطة الحملة 40 طفل وطفلة.