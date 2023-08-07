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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية المصرية: ننسق مع الجميع لتسوية الأزمة السودانية

احمد ابو زيد
احمد ابو زيد
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صرح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تدعم المقترحات الأفريقية وتنسق مع الجميع لتسوية الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتشجع على وقف إطلاق النار في السودان.

وأكد "أبوزيد" في تصريحات خاصة مع فضائية القاهرة الإخبارية ، اليوم الاثنين، أن هدف اجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول الجوار السوداني، يكمن في وضع خطة عمل لحل الأزمة في أسرع وقت.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع لا يفرض حلولًا على الأطراف السودانية ولكن يحثهم على وقف إطلاق النار، وأن دول الجوار تقوم بجهود مُتعددة، وهم أكثر فهمًا وتأثرًا بالأزمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التعاون يحكم تحرك دول الجوار ولا نمانع وجود وساطات أخرى، وأن الأزمة السودانية مُتعددة الجوانب ونعمل على توفير المساعدات لجميع أبناء السودان.

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