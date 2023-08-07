رئيس أشمون يتابع بدء أعمال الرصف بشارع السيدة خديجة

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة المهندسة صفاء الفوال رئيس قسم المشروعات، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، بدء أعمال الرصف بشارع السيدة خديجة بمدينة أشمون والذي يتم رصفه بداية من سور نادي أشمون وحتى مجمع المواقف الجديد، وذلك بطول حوالي 800م ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة المدار، وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النمر، أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.