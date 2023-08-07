البحيرة: 300 مواطن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة الطبية بالدلنجات

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية مؤسسة البستان.

وتم تقديم خدمات طبية لعدد 250 من أهالي القرية بمختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد والعظام والجلدية والتحاليل مع صرف العلاج وعمل 50 نظارة طبية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.