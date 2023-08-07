وزير خارجية جنوب السودان: الخرطوم تواجه موقفا إنسانيا عصيبا

أكد دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، أن الاجتماع في تشاد يأتي استكمالًا لقمة الدول والحكومات التي عقدت في القاهرة في 13 من يوليو.

وقال "داو" في تصريحات مع فضائية ـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين ، على هامش الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، "إن جنوب السودان مثل باقي الدول ينتابها القلق من تطورات الموقف في السودان، كما أكد أن الدولة السودانية ذات موقف استراتيجي، وتواجه موقفًا إنسانيًا عصيبًا مع نزوح مواطنيها للدول المجاورة".

وأضاف أنه لابد من التوصل لآليات يتفق عليها الجيش السوداني والدعم السريع، ومحاولة إيجاد الكثير من الحلول.

وأوضح وزير خارجية جنوب السودان، أن هناك مبادرات من دول الجوار وجهات أخرى، بهدف الوصول إلى حلول يرضى بها الطرفان.

وشدد "داو" على ضرورة إيقاف الحرب أولًا، وبالنقاش والمباحثات سنصل إلى هدفنا.