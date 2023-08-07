أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفلة من والدتها داخل تاكسي بالنزهة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام سائق أجرة باختطاف طفلة من والدتها بالنزهة.

تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) باستقلالها سيارة أجرة "تاكسى" وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة (نجلتها 3 سنوات) وخلال المشاجرة قامت بإعطاء نجلتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته نجلتها.

وبالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته نجلتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.