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الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 487 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1100 طن بضائع ، 155 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9900 طن بضائع ، 332 شاحنة و29 سيارة  . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و330 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1254 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري