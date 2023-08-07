تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 487 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1100 طن بضائع ، 155 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9900 طن بضائع ، 332 شاحنة و29 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و330 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1254 راكب بموانيها .

