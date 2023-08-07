نوفمبر المقبل.. اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر

يدرس اتحاد الكرة إقامة بطولة كأس السوبر المصري مطلع شهر نوفمبر المقبل بالإمارات، بمشاركة 4 أندية، ويلتقي كل فريقين في مباراة والفائزان يلعبان المباراة النهائية، والبطولة ستلعب في فترة بين 5 و7 أيام.

وتقام بطولة السوبر المصري للأبطال بمشاركة 4 فرق هي بطل الدوري المصري الممتاز وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة ووصيف الدوري.



وتحتضن القاهرة قرعة السوبر المصرى للأبطال، منتصف سبتمبر المقبل؛ إذ أعلن خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس أبو ظبى الرياضى حرص على إجراء قرعة البطولة فى القاهرة.



وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.



وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.