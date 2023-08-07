"تعليم الوادي": اعتماد 8 مدارس من هيئة ضمان "الجودة"

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اعتماد 8 مدارس بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وجاء بيانها كالتالى:

إدارة الخارجة التعليمية، تم بها اهتمام روضة مدرسة البستان للتعليم الاساسى، روضة ملحقة المعلمين الإبتدائية، مدرسة صلاح الدين الإعدادية.

أما بالنسبة لإدارة الداخلة التعليمية، فقد تم اعتماد روضة مدارس عين أم الصغير، الشهيد مصطفى سعيد، الصديق الابتدائية، عين الرخا، روضة الغرغور الإبتدائية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد المدارس المعتمدة حتى الآن بلغ نحو 145 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية المختلفة.

وجاء ذلك تحت رعاية، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.