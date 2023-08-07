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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفي تمي الأمديد المركزي

جانب من العمليات
جانب من العمليات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية، نجاح  فريق طبي بمستشفي تمي الأمديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضي الغسيل الكلوي؛ الأولي تحت الترقوة والثانية فخذية.

وأضاف مكين، أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى، لافتاً إلى أن توفير هذه الخدمة المتخصصة يعد نقلة نوعية فى التسهيل علي مرضي الغسيل الكلوي، لاسيما وأن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة.

وأعرب وكيل الوزراة عن خالص شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة وفى مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري امراض الكلي ومدير المستشفي والدكتورة ايمان محمد رضا رئيس قسم الكلي فضلاً عن الدكتور إيمان رمضان بدوي اخصائي أمراض الكلي وإيمان ابراهيم ونهال سامي الحسيني من التمريض.
كما أثنى على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلي لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة والتي لم تكن متوفرة من قبل وذلك تسهيلا على المرضي.

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الدقهلية الدكتور شريف مكين تمى الامديد محافظة الدقهلية مستشفى تمي الامديد وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية