الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة أمس الأحد، بشكل كبير وصلت في الظل 40 درجة والمحسوسة كانت 44 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليوم عن أمس بمقدار 4 درجات، ولكن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، وتختلف من محافظة لأخرى، موضحا انه متوقع انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ساعات الليل المتأخرة سيشعر الجميع بانخفاض درجات الحرارة، وفي الصباح ستتكون الشبورة المائية، وعلى السائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.