روسيا: إسقاط طائرة دون طيار جنوب غربي موسكو

أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة فى سماء مقاطعة "كالوجا" الواقعة جنوب غربى موسكو.

وقال حاكم المقاطعة فلاديسلاف شابشا، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صباح اليوم طائرة بدون طيار في منطقة فيرزيكوفسكي شرق مدينة كالوجا عاصمة المقاطعة"، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - إسقاط 6 مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوجا دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

في المقابل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، بأن الجيش الروسي قصف خلال اليوم الماضي منطقة خيرسون 30 مرة؛ ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بروكودين قوله "إنه في يوم واحد فقط، أطلق الروس 99 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وقاذفات صواريخ غراد متعددة وطائرات بدون طيار على المنطقة، وبشكل خاص أطلق العدو 12 قذيفة على خيرسون"، موضحا أن القوات الروسية قصفت مناطق سكنية في المستوطنات وأراضي جمعية داشا التعاونية في بريسلاف.

من جانبها، أشارت أفادت هيئة الاستخبارات البريطانية، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إلى أن الاتحاد الروسي خسر ما لا يقل عن نصف قوات النخبة المحمولة جوًا التي أُرسلت للحرب في أوكرانيا عام 2022.

بدوره، قال القائد العام للقوات المسلحة المحمولة جوا العقيد ميخائيل تيبلينسكي، إن 8500 مظلي أصيبوا وعادوا إلى الخدمة لاحقًا أو رفضوا مغادرة خط الجبهة على الإطلاق.