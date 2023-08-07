الأسطول الأمريكي الخامس: ملتزمون بأمن منطقة مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس تيم هوكنز، التزام الولايات المتحدة بأمن منطقة مضيق هرمز.

وقال هوكنز ـ في تصريح خاص اليوم الاثنين- إن زيادة التهديدات الإيرانية ضد حركة التجارة البحرية مؤخرا في منطقة الخليج دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز وجود القطع العسكرية في المنطقة، مؤكدا أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري في تلك المنطقة الحرجة هو ضمان أمن حرية الملاحة الدولية، مشيرا إلى أنه يتم استخدام تكنولوجيا المسيرات في حماية الممرات المائية الدولية.

من جانبه أكد مدير عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية لي ستيوارت أن الازدهار الاقتصادي مرتبط بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.