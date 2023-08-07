"مياه سوهاج": 35 مليون جنيه تكلفة الدفع بمعدات تطهير جديدة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه، وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبداللطيف، رئيس قطاع التأمين الفنى، إلى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وانه تم توزيعهم على افرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام هذا بالاضافة الى ان النافورى الصغير يقوم باعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وانه تم توزيعهم على افرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.