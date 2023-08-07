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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مباحثات جزائرية - ماليزية في مجال استغلال الموارد المنجمية

وزير الطاقة الجزائري
وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب
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بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، مع وفد ماليزي، فرص الاستثمار بين شركات البلدين، لاسيما في مجال استغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد المخصصة للاستغلال الصناعي.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، مساء الأحد بالجزائر، للوفد الماليزي عن شركة "ليون" المتخصصة في صناعات الحديد والصلب والمناجم بقيادة رئيسها، تان سري داتوك ويليام شانغ.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، أبدى الوفد الماليزي رغبته في استكشاف فرص للاستثمار وإقامة مشاريع صناعية في مجال صناعة الألمنيوم والحديد والصلب بالجزائر.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار استراتيجية الشركة الماليزية لإقامة مشاريع صناعية هيكلية بالجزائر.

وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وفد ماليزي فرص الاستثمار بين شركات البلدين