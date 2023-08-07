سامي قطوش ضمن اهتمامات إنبي والمقاولون في الميركاتو الصيفي

اقترب سامي قطوش من الانضمام إلى أحد الأندية الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما دخل اللاعب دائرة اهتمام عدد من الأندية.

وتلقى «قطوش» مفاوضات من نادي إنبي والمقاولون العرب الذان يرغبان في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وحصل مفاوضات جادة بين الطرفين الفترة الماضية ومن المحتمل أن يحصل أحد الفريقين على توقيع اللاعب الأسبوع الجاري بعد دفع المقابل المادي لنادي السكة الحديد.

جدير بالذكر أن اللاعب سامي قطوش كان قاب قوسين من الانتقال في يناير الماضي إلى نادي المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب لكن رفض نادي السكة الحديد رحيل اللاعب لأنه كان ينافس في ذلك الوقت على الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتبقى للاعب موسم في عقده مع الفريق وشارك اللاعب في 30 مباراة خلال الموسم الماضي سجل 4 أهداف وصنع 9.