ads
الإثنين 07 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سامي قطوش ضمن اهتمامات إنبي والمقاولون في الميركاتو الصيفي

سامي قطوش لاعب السكة
سامي قطوش لاعب السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقترب سامي قطوش من الانضمام إلى أحد الأندية الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما دخل اللاعب دائرة اهتمام عدد من الأندية. 

وتلقى «قطوش» مفاوضات من نادي إنبي والمقاولون العرب الذان يرغبان في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي. 
وحصل مفاوضات جادة بين الطرفين الفترة الماضية ومن المحتمل أن يحصل أحد الفريقين على توقيع اللاعب الأسبوع الجاري بعد دفع المقابل المادي لنادي السكة الحديد. 

جدير بالذكر أن اللاعب سامي قطوش كان قاب قوسين من الانتقال في يناير الماضي إلى نادي المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب لكن رفض نادي السكة الحديد رحيل اللاعب لأنه كان ينافس في ذلك الوقت على الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.
ويتبقى للاعب موسم في عقده مع الفريق وشارك اللاعب في 30 مباراة خلال الموسم الماضي سجل 4 أهداف وصنع 9.

سامي قطوش نادي المقاولون العرب نادي انبي السكة الحديد