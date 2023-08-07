مرتضى منصور: فيريرا سبب خسارة الزمالك لكل الألقاب هذا الموسم

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، عن حزنه من الهجوم الشديد الذي يتعرض له من قبل جماهير الزمالك بسبب خسارة كل الألقاب هذا الموسم.

وقال «منصور» في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، «لست المسئول عن خسارة الزمالك للألقاب هذا الموسم، والبرتغالي فيريرا مدرب الزمالك السابق هو سبب خسارة جميع البطولات».

أضاف «منصور»، فيريرا كان يعتمد على مجموعة قليلة من اللاعبين وسبب لهم الإرهاق الشديد مثل: أحمد زيزو وأحمد فتوح، وقام بتهميش اللاعبين الجدد، مثل: عمرو السيسي ومصطفى شلبي، وهو ما سبب هزة فنية كبيرة داخل الفريق وخسر الزمالك العديد من المباريات محليًا وأفريقيًا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.