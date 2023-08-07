حملات أمنية مكبرة بطريق الساحل الشمالي لضبط مروجي المخدرات

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بوجود بعض الشباب والفتيات بطريق الساحل الشمالى (الطريق الساحلى الدولى) بناحية قرية فخر البحار حتى قرية سيدى كرير بالإسكندرية، يقوموا باستيقاف السيارات بغرض السرقة بالإكراه.

بالفحص تبين عدم صحة ادعاء صاحب الحساب وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بالسيارة ملكه على الطريق المشار إليه، تلاحظ له تواجد بعض الشباب والفتيات على جانبى الطريق فإعتقد قيامهم بإستيقاف السيارات للسرقة، فقام بنشر الخبر المُشار إليه بقصد توعية المواطنين، ونفى تعرضه لثمة وقائع سرقة بالطريق المُشار إليه.

وتم استهداف المنطقة "محل الشكوى" والمناطق المجاورة بعدة حملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (25) قضية بإجمالى (25) متهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 1250 قرص مخدر - 16 قطعة سلاح أبيض) كما تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما عدد (7) متهمين تخصص نشاطهم فى ارتكاب جرائم (السرقات المتنوعة).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.