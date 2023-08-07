مرتضى منصور: لن أعود لمنصب رئيس الزمالك في الفترة الحالية

أكد مرتضى منصور أن قرار رحيله عن منصب رئيس نادي الزمالك نهائي، ولن يعود فيه، وذلك بسبب الحجز على أرصدة الزمالك من قبل ممدوح عباس.

وقال «منصور» في تصريحات إعلامية، «سأستمر في خدمة نادي الزمالك من الخارج، وسأقدم لهم المقترحات لحل الأزمات التي يمر بها النادي».

وتابع منصور، قبل رحيلي بيومين حل الموظفين بالنادي على مرتباتهم ولم تكن هناك أزمات مالية كبيرة لان بداية الموسم الجديد ستشهد انتعاش خزينة الزمالك من جهات عديدة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.