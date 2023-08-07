وزارة الطاقة السودانية ترفع أسعار البنزين والجازولين

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية رفع أسعار البنزين والجازولين بالبلاد، حسب الأسعار العالمية للمحروقات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الأحد، " في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط والمراجعة لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم كالتالي: سعر لتر البنزين 630 جنيها (1.08 دولار) وسعر لتر الغازولين 590 جنيه (1.01 دولار)، حسب أسعار بنك (أم درمان الوطني).

وأضافت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أن الأسعار أعلاه لا تشمل الرسوم الولائية ومرجعية لكل الولايات.

ويذكر أن أسعار المحروقات القديمة كانت تبلغ 588 جنيها للتر البنزين و582 للتر الغازولين.

واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).