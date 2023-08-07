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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، رسالة خطية من العاهل المغربى الملك محمد السادس، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التى تربط البلدين والشعبين، وسُبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات.

تسلم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى خالد بن عبدالرحمن العيسى، خلال استقباله اليوم في الرياض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين فى الخارج بالمغرب ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزى لقجع، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية العاهل المغربي الملك محمد السادس