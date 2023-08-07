«أوقاف الأقصر» تعلن حصاد أنشطتها الدعوية والإدارية خلال شهر يوليو

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية خلال شهر يوليو 2023، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

أولًا: افتتاحات المساجد، تم افتتاح مسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنة، ومسجد الفاروق بنجع الرزقة بالبعيرات بالقرنة، ومسجد سلطان ببندر إسنا، ومسجد الحق بالمهيدات بالعديسات قبلي بالطود، ومسجد الشهيد الدكتور أحمد إمبابي بالضبعية بالقرنة.

ثانيًا: فرش المساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، تم فرش مسجد العتيق بكورنيش النيل بإسنا بمساحة 340 متر، ومسجد أبو عياد بمدينة الأقصر بمساحة 219 متر، ومسجد سلطان ببندر إسنا بمساحة 425 متر، ومسجد العبور بحاجر العديسات قبلي بالطود بمساحة 110 متر، ومسجد الإمام الحسين بالطوايع بإسنا بمساحة 310 متر، ومسجد الرحمن بالضبعية بالقرنة بمساحة 236 متر، ومسجد الحساسين بالقرية بإسنا بمساحة 217 متر.

ثالثًا: القطاع الهندسي ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، حيث يجري العمل بمسجد أبوسلام بارمنت الحيط بنسبة إنجاز بلغت 60 %، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية اصفون بإسنا بنسبة إنجاز بلغت 85%، ومسجد الخن ببندر إسنا بنسبة 70%، ومسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت بنسبة 95%، ومسجد النور الإسلامي بالمريس بنسبة 70%، ومسجد نجع العرب بالزنيقة بأصفون بنسبة 40%، ومسجد الجوايدة بإسنا بنسبة 50%، ومسجد العمري البحري باللاقالتة بنسبة 85%، ومسجد الفتح الإسلامي بالمريس بالطود بنسبة 55%، ومسجد الحاجة بخيتة بإسنا بنسبة 85 %، ومسجد الإمام الحسين بالطوايع بنسبة 65%، ومسجد الشيخ عبد الدايم بالرزيقات قبلي بأرمنت بنسبة 55%، ومسجد الشيخ أحود بكيمان المطاعنة بنسبة 30%، ومسجد الرحمن ـ البادية بالمساوية بالنمسا بنسبة 5%، ومسجد الرحمن ـ أبوريفو ـ بالبياضية بنسبة 30%، ومسجد الفاروق عمر بالصعايدة بنسبة إنجاز بلغت 40%، ومسجد العمري بأرمنت الحيط بنسبة 80%، والمبنى الإداري لإدارة اصفون بنسبة إنجاز بلغت 1%.

كما يجري العمل في صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز البياضية، ومسجد الشيخ موسى بالزينية بحري، ومسجد السلام بالرزيقات، ومسجد أبوبكر الصديق بأرمنت، ومسجد العبادين بقامولا بالقرنة، ومسجد أحمد إبراهيم بالزناقطة بمنشاة العماري بمدينة الأقصر، ومسجد العطلات بأصفون، ومسجد أبو نعيم بأصفون بمركز إسنا.

وتم انتهاء العمل بصيانة وترميم مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز البياضية، ومسجد العتيق بمنشاة العماري بمدينة الأقصر، ومسجد جمال عبدالناصر بالعديسات بالطود، ومسجد الرحمة بنجع القطر بالعيرات بالقرنة، ومسجد النقشبندى بالحميدات شرق، ومسجد عمر بن الخطاب بالكرنك، ومسجد السلام بنجع أبوقليعى بحاجر أرمنت، ومسجد الرحمن بنجع الخطباء بمدينة الأقصر.

رابعًا: القطاع الديني واللقاءات والندوات والتثقيف، تم اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وعقد عدد 12 ندوة خلال فعالياتهم، واعتماد عدد 29 مسجد من المساجد الكبرى بالمديرية لأداء الدروس المنهجية وعقد عدد 116 درس، وعقد عدد 4688 جلسة قرآنية بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل داخل 117 مسجد من المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، وعقد عدد ندوة تثقيفية و6محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر ثقافة الأقصر، وعقد عدد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف.

كما تم اعتماد عدد 6 مكتبات عامة للمشاركة في اللقاءات الدعوية، وعقد عدد 20 مجلس من مجالس الإقراء بالمديرية، وعقد فعاليات القافلة الدعوية بمساجد إدارة أوقاف إسنا، وانعقاد احتفال المديرية بالعام الهجري الجديد لعام 1445هـ ولقاء تثقيفي خاص بالمناسبة، واعتماد انعقاد الأسبوع القرآني الأول بأوقاف الأقصر، وعقد عدد 7 ندوات موسعة وأمسية قرآنية بالمساجد تزامنا مع فعاليات الأسبوع القرآني الأول بالمديرية.

كما تم عقد عدد 40 ندوة بالمساجد الكبرى بالمديرية احتفالا بالعام الهجري الجديد 1445هـ، وعقد ندوه بالمساجد الكبرى بالمديرية احتفالا بمناسبة يوم عاشوراء 1445 هـ، وعقد عدد 4 ندوات بالمساجد الكبرى بالمديرية بعنوان "البركة في الرزق" واعتماد المقرأة النموذجية الأولى بأوقاف الأقصر، واعتماد عدد 3 خطيب مكافأة، وترشيح عدد 25 إمام لحضور اللقاء التثقيفي الخاص بسفراء السلام.

خامسًا: المتابعة والتقويم، تم إصدار عدد 83 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، وعقد عدد 11 اجتماع مع العاملين بمساجد المديرية، وقيام مدير المديرية بعدد 3 جولات تفقديه لمتابعة العمل بمساجد إدارات إسنا واصفون وأرمنت.

سادسًا: رعاية العاملين والتقييم، تم إصدار عدد 35 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية، وإصدار عدد 2 بطاقة رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية، وترقية عدد 187 موظف، ومنح عدد 22 موظف بالمديرية قرض حسن وذلك وفق القواعد المتبعة.

سابعا:ـ الزى والعمامة الأزهرية، قامت مديرية الأوقاف بتوزيع عدد 450 عمامة أزهرية على الأئمة بالمديرية.

ثامنًا: الكتب والمطبوعات: قيام المديرية بتسليم بعض المساجد بها عدد 340 مصحف شريف، وقيام المديرية بتسليم بعض المساجد عدد 600 نسخة من كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيما يخص قطاع البر والخيرات وخدمة المجتمع، قامت المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي عدد 4 طن لحوم من مشروع أضاحي الأوقاف لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية،، كما تم إصدار قرار ضم دعوى لأحد المساجد، وتسليم العمل لعدد 30 مقيم شعائر متطوع بالمديرية.

كما تم عقد فعاليات مسابقة الإيفاد الدائم وتقدم لها عدد 7 متسابق، وعقد فعاليات مسابقة التقدم لمراكز إعداد المحفظين وتقدم لها عدد 27 متسابق، كما جرى تدريب عدد 5 أئمة في دورة تدريبية بعنوان لغة القرآن.

ومن جانبه، تقدم الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا في سبيل قيام المديرية بعملها المنشود على أكمل وجه، فيما يخص حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية.