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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الداخلية اللبناني يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي لبحث التطورات الأمنية الأخيرة بالبلاد

وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
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أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال القاضى بسام مولوى سيعقد صباح اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي للبحث فى التطورات الأمنية الأخيرة.

وأضافت الوزارة فى بيان أمس الأحد أن الاجتماع ينعقد لاتخاذ القرارات المناسبة لضمان حفظ الأمن فى البلاد فى ضوء البيانات التحذيرية لعدد من السفارات.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى قد طلب أمس أول السبت من وزير الداخلية دعوة مجلس الأمن المركزى للانعقاد للبحث فى التحديات التى قد يواجهها لبنان فى هذه الظروف الإقليمية المتشنجة -على حد تعبيره-، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن فى كل المناطق اللبنانية.

وقال ميقاتى إن نتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية أفادت بأن الوضع الأمنى فى لبنان لا يستدعى القلق والهلع، موضحًا أن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبى لبنان قطعت أشواطًا متقدمة، مؤكدًا أن الأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

وزارة الداخلية اللبنانية لبنان مجلس الأمن الداخلي المركزي