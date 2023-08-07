بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 70.11 نقطة ليبلغ مستوى 77.7156 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16.0 دولار.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.157 مليون سهم نتيجة تنفيذ 7724 صفقة نقدية، بقيمة 9.27 مليون دينار كويتي (نحو 85 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 78.20 نقطة ليبلغ مستوى 43.5585 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37.0 %، من خلال تداول 2.84 مليون سهم عبر 3052 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 ملايين دينار كويتي (نحو 13ر20 مليون دولار).

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 86.6 نقاط ليبلغ مستوى 25.7942 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.0 % من خلال تداول 17.73 مليون سهم عبر 4672 صفقة بقيمة 3.21 مليون دينار كويتي (نحو 5ر64 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 86.38 نقطة ليبلغ مستوى 66.5508 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 71.0 % من خلال تداول 7.72 مليون سهم عبر 2344 صفقة نقدية بقيمة 8.5 ملايين دينار كويتي (نحو 5ر17 مليون دولار).