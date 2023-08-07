اجتماع بين فيتوريا واتحاد الكرة لوضع اللمسات الأخيرة للمعسكر المقبل

يجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، مع مسؤلو اتحاد الكرة، فور وصوله الي القاهرة خلال يومين لوضع الرتوش الاخير للمعسكر المقبل للفراعنة.

ويلتقى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، مع نظيره الإثيوبى يوم 8 سبتمبر، فى ختام مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

واستقر روى فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب المقبل فى القاهرة، بعدما كانت الإسكندرية الأقرب لاحتضان المعسكر؛ بسبب انشغال استاد القاهرة ببعض الإصلاحات.

اتحاد الكرة كان قد اتفق مع الاتحاد التونسي على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 12 سبتمبر المقبل.