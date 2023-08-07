طلائع الجيش يضم الخواجة والسعيد .. استعدادًا للموسم الجديد

أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة ، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادات للموسم الجديد .

ووقع الخواجة على عقود الانتقال لطلائع الجيش لمدة ثلاث مواسم ، بينما وقع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ووقع الثنائى الخواجه والسعيد على عقود الإنتقال لطلائع الجيش .

على الجانب الآخر يواصل فريق الطلائع تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد ، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى منحها

عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .