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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طلائع الجيش يضم الخواجة والسعيد .. استعدادًا للموسم الجديد

طلائع الجيش يضم الخواجة
طلائع الجيش يضم الخواجة والسعيد .. استعداداً للموسم الجديد
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أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة ، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادات للموسم الجديد .

ووقع الخواجة على عقود الانتقال لطلائع الجيش لمدة ثلاث مواسم ، بينما وقع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ووقع الثنائى الخواجه والسعيد على عقود الإنتقال لطلائع الجيش  .
على الجانب الآخر يواصل فريق الطلائع  تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً  للموسم الجديد ، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى منحها 

عبد الحميد بسيونى المدير الفنى  للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .

الخواجه والسعيد على نادى طلائع الجيش مصطفى الخواجة سموحة