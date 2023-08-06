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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. الشباب يقصي الوحدة بركلات الترجيح ويتأهل لنصف النهائي

الوحدة والشباب
الوحدة والشباب
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تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

بدأ اللقاء بهجوم من جانب الفريق الإماراتي وفي الدقيقة 27 حصل إياجو سانتوس لاعب الشباب  علي بطاقة حمراء ليواصل رجال موسيماني ضغطهم لكن دون جدوى.

وفي شوط المباراة الثاني شهد استحواذا متواصلا من جانب فريق الوحدة ودفاع مستميت من جانب الشباب حتى الدقيقة 67 حصل عبدالله الكربي لاعب الوحدة علي بطاقة حمراء ليلعب الفريقان بـ10 لاعبين.

وحقق فريق الشباب الفوز بركلات الترجيح 4/5 علي حساب الوحدة الإماراتي.

الشباب السعودى بالتعادل السلبى بركلات الترجيح الفريق الإماراتي