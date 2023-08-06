جلسة لمجلس الزمالك لحل الأزمات المالية وإيقاف القيد بالنادي

عقد مجلس إدارة الزمالك منذ ساعات قليلة جلسة هامة لبحث حل للأزمات التي يمر بها النادي وأبرزها الأزمة المالية وإيقاف القيد لأكثر من فريق داخل النادي .

وحضر الجلسة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لحضور مرتضي منصور رغم إعلانه الرحيل عن منصب رئيس الزمالك مؤخرا .

وقال منصور أن الجلسة جاءت ودية وليست رسمية وسيعلن عن كافة تفاصيلها خلال ساعات قليلة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.