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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو مسلم ينضم للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي

ابو مسلم
ابو مسلم
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قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ضم أحمد أبو مسلم نجم منتخبنا الوطني السابق  للجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي أولى تدريباته الجماعية عقب الراحة السلبية التى منحها بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول للاعبي الفريق بعد إنتهاء الموسم الماضى. 
وقبل انطلاق المران اجتمعت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحات وأهداف منظومة البنك الأهلي.
وشهد مران اليوم مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولى وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة على ان يشارك جريندو وسيرجى اكا فى التدريبات الجماعية المقبلة.

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