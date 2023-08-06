استمرار فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجًا بالدقهلية

استمرت فعاليات المراكز الرياضية اليوم الأحد، بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علي ملعب مركز شباب كفر الترعة الجديد، ومركز شباب رأس الخليج التابع لإدارة شباب شربين، وذلك فى العاب كرة القدم والكرة الطائرة لجميع الاعمار والكاراتيه للنشء.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية _ الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديرية الشباب والرياضة" الإدارة العامة للرياضة" خلال الفترة من 2023/05/15 حتي 2023/08/15، ايام التدريب الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع من الساعه 4 مساءا حتي الساعة 6 مساء.

يأتى تنفيذ فعاليات المراكز الرياضية بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعده الشعبيه بالوزارة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتور براهيم زكريا منسق المشروع بالوزارة، ومتابعة محمد الضبع الأخصائي بالإدارة العامة للرياضة، و السيد البدوي مدير ادارة شباب شربين، و حامد العشرى رئيس قسم الرياضة بشربين.

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