«دور الشباب في مواجهة الإرهاب» ندوة نظمها مركز شباب بكفرالشيخ

نظم مركز شباب الجزيرة الخضراء اليوم ، ندوة عن كيفية مواجهة الإرهاب، بحضور 25 عضوًا من أعضاء مركز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

أدار اللقاء الشيخ فتحي دياب من أوقاف مطوبس ،وأشار الي أن الهدف من الندوة، هو تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب، ومحاربة الأفكار الظلامية، من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أصحاب الفكر الوسطي المستنير مشيراً إلى دور رجال الدين فى التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم و فتح باب الحوار أمام الشباب وحثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامة كما أن ديننا الاسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيراً بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلاً صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب، مؤكداً تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الهدامه من خلال الندوات التوعوية بالفكر الوسطي المستنير وكذلك دور الشباب في التوعية وتصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمامهم.

قدمت الندوة بمركز شباب الجزيرة الخضراء بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذية صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.