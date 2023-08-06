البطولة العربية.. شوط أول سلبي بين الوحدة والشباب

انتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة الإماراتي والشباب السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وشهدت الدقيقة ٢٧ حصول إياجو سانتوس، لاعب الشباب السعودي على بطاقة حمراء.

تشكيل الشباب السعودي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور- إياجو سانتوس- حسان تمبكتي- حسين الصبياني.

خط الوسط: جوستافو كويلار- رياض شراحيلي-حسين القحطاني.

خط الهجوم: بانيجا- عبدالله الجوعي-هتان باهبري.

تشكيل الوحدة الإماراتي:

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: لوكاس- علاء زهير- نورلاهي-ألان.

خط الوسط: طحنون الزعابي-عبد الله كاظم- عبدالله الكربي.

خط الهجوم: جواو- جوانكا- روبين