655 شخصًا يستفيدون من برنامج استدامة للتدريب بكفر الشيخ

يواصل مركز استدامة التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، فرع الدراسات الوطنية،استكمال برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات، والذي بدأ منتصف مايو الماضي، ولمدة 4 أشهر ،ينتهي في منتصف سبتمبر القادم ،بحزمة من البرامج التدريبية تناسب مختلف الأعمار السنية، وتلبي طموح الراغبين في التطوير بأسعار منافسة ومدعمة بقيم مخفضة، تخفيفاً على كاهل الأسر الراغبة في توجيه طاقات أبنائها في تدريبات ذات نفع خلال العطلة الصيفية.



يأتي ذلك بناءًا على التكليفات الصادرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بشأن إطلاق برامج التدريب الصيفي المخفضة لكافة الفئات المجتمعية من أبناء المحافظة من الطلاب والخريجين، وذلك لتقديم برامج نوعية تخصصية تساهم في الارتقاء بالقدرات الشخصية والتطويرية والمهارية لهم وكذا تأهيلهم لسوق العمل.



جدير بالذكر أنه، بانتصاف موسم التدريب الصيفي استطاع المركز تقديم خدماته التدريبية ل 655 متدربا، بإجمالي 82 برنامج تدريبي شملت برامج " الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL - اللغة الإنجليزية – البرمجة – برمجة المواقع الإلكترونية – المحاسبة الإلكترونية – تصميم الجرافيك وغيرها من البرامج."



ويجدد المركز الدعوة، لأبناء المحافظة من مختلف الفئات العمرية الراغبين في الاستغلال الأمثل لعطلة نهاية العام لحجز أماكنهم في البرامج المقدمة، خلال النصف الثاني من برنامج التدريب الصيفي والاستفادة من العروض المتاحة حتى نهاية موسم صيف 2023.



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