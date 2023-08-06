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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

آرسنال يهزم مانشيستر سيتي ويحقق لقب الدرع الخيرية الـ17 في تاريخه

ارنسال والسيتي
ارنسال والسيتي
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ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي وتمكن من اسقاطه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس درع المجتمع الاحد على ملعب ويمبلي.

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عبر كول بالمر والذي تلقى تمريرة من كيفين دي بروين، ليصوبها بالمر في الزاوية اليمنى لمرمى مانشستر سيتي ويتقدم بالهدف الأول.

وخطف آرسنال التعادل في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلًا الضائع بالنيران الصديقة بعد أن صوب تروسارد الكرة لتصطدم بمانويل أكانجي وتغيير اتجاهها وتدخل المرمى ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح.

وسجل مارتن أوديجارد ركلة آرسنال الأولى، فيما أهدر كيفن دي بروين في العارضة، ليسجل بعدهما لياندرو تروسار وبيرناردو سيلفا من الجانبين.

وفي الركلة الثالثة سجل بوكايو ساكا، بينما تصدى رامسديل لتسديدة رودري، ولم يمنح فابيو فييرا لمانشستر سيتي فرصة كي يسدد الرابعة، حيث سجلها لتنتهي اللعبة بنتيجة 4-1.

بذلك يحقق آرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.

ارسنال الدوري الانكليزي مانشستر سيتى ويمبلي