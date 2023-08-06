مصرع طفلين اصطدما بجرار زراعي خلال قيادتهما موتوسيكل بالدقهلية

لقي طفلان مصرعهما بعد اصطدامهما بجرار زراعي بطريق مصرف البحر أمام قرية منشأة عبدالرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، حال استقلالهم موتوسيكل واصطدامهم بالجرار، وجرى تشييع جثمانهما بالمسجد الكبير بالقرية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بوقوع حادث تصادم ومصرع طفلين ونقلهما لمستشفى منية النصر المركزي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلًا من الطفلين احمد محمد جمعه، ومختار السيد، 12 عامًا وذلك حال استقلالهما موتوسيكل واصطدامهم بجرار زراعي بطريق مصرف البحر بنطاق قرية منشأة عبدالرحمن.

وبسؤال والديهما اكدا وفاة الطفلين جراء حادث السير ولم يتهما احد بالتسبب في الحادث.

جرى التحفظ على الموتوسيكل والجرار الزراعي بمركز شرطة دكرنس تحت تصرف النيابة العامة وايداع جثامين المتوفيين بمشرحة مستشفى منية النصر واخطار النيابة العامة التي امرت بالتصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهما .