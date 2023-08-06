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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي ادعاءات الجماعة الإرهابية عن وفاة أحد المواطنين

نفى مصدر أمنى
نفى مصدر أمنى
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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ظروف وملابسات وفاة أحد المواطنين واختلاق رواية كاذبة فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة .

في نفس السياق نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات .
 وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

مصدر أمني جماعة الاخوان الارهابية وفاة أحد المواطنين