رئيس جامعة العريش يستقبل وفدًا من وزارة الاتصالات لتوطين تكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة لجنة هندسية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير التجهيزات اللازمة بالجامعة فى البنية الأساسية والشبكات والانترنت والكهرباء وتجهيزات القاعات التدريبية بالوسائل السمعية والبصرية ، تمهيدا لافتتاح مقر مركز ابداع مصر الرقمية CREATIVA بالجامعة والذى يضم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI و معهد الاتصالات القومى NTI وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.

ويعتبر مركز ابداع مصر الرقمية نقلة كبيرة لطلاب جامعة العريش وكافة منتسبي الجامعة و لشمال سيناء بصفة عامة.

ويقدم المركز خدماته التدريبية و الاستشارية وريادة الاعمال والبحث العلمى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

وسيتم تجهيز المقر والجامعة باحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبي الجامعة والمواطنين.

وأثنى الدكتور حسن الدمرداش على التعاون المتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف هيئاتها وقطاعاتها واوضح أن وجود مقر لمركز ابداع مصر الرقمى بالجامعة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التنمية المستمرة بشمال سيناء.

وأوضح سيادته أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال قد أثمر عن تدريب قرابة ٦٠٠ متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء واللغات الأجنبية.

وان تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز ابداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الابداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة.

وقامت اللجنة بجولة بالجامعة للاطلاع على التجهيزات اللازمة بالجامعة وتحديد الاحتياجات اللازمة من أجل افتتاح المقر.