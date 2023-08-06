201 طالب حصيلة اليوم الثاني للعمل بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس

يواصل مكتب الفرعي بجامعة قناة السويس أعماله في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة يدويا والكترونيا، حيث سجل نحو 100 طالب وطالبة رغباتهم الكترونيا، فيما بلغت حصلة الطلاب الذين سجلوا رغباتهم يدويا نحو 101 طالب وطالبة.

وقال لدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن العمل بالمكتب يسير وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تؤكد على ضرورة تعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة .

أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت واضحة بضرورة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

أفاد الدكتور محمد حفني رئيس مكتب التنسيق أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف الدكتور تامر شوقي نائب رئيس مكتب التنسيق أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، ويتم تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

بينما أكد الدكتور تامر حسنين المُشرف على التنسيق الالكتروني أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

كما شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم مسئول التنسيق الإلكتروني أن 100 طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم إلكترونياً ، بينما أشارت الدكتورة هبه الدناصوري مسئول التنسق اليدوي إلى أن حصيلة اليوم بلغت 101 طالب وطالبة ، وأفاد الدكتور محمد المتولي منسق الطلاب من ذوي الهمم أنه تم أستقبال 6 طلاب دمج في المقر المخصص لهم بالتنسيق بمبني رعاية الشباب .

وعلى جانب أخر - أشار الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل ، أن المكتب يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، والذي يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن كل قاعة بها 25 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل عليها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.

ومن جانبه - الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي أنه تم أستقبال75 طالب وطالبة ( أدبي) و 16 ( علمي رياضة ) و4 علمي علوم و 6 حالات دمج بالتنسيق اليدوي .

أما حصيلة التسجيل الإلكتروني جاءت كالتالي 81 طالب وطالبة ( أدبي) ، 15 ( علمي رياضة ) ، 4 ( علمي علوم ) .

هذا وأضاف الأستاذ إبراهيم زيد مدير عام شئون الطلاب المركزية ومسئول التواصل أن إتحاد طلاب جامعة القناة يشاركون في أعمال مكتب التنسيق بقيادة الطالب كريم عبد الباري رئيس الإتحاد .